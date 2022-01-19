Новый аппарат МРТ появился в Надымской больнице

Современный аппарат МРТ появился в Надымской районной больнице в ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

Аппарат предназначен для исследования головного и спинного мозга, позвоночника, суставов, органов брюшной полости, малого таза и молочных желез.

«Со дня введения аппарата в работу провели 63 исследования. Высокое качество полученных изображений радует. Все исследования архивируются в PACS-системе, их могут прочитать удаленно другие специалисты», — рассказала врач больницы Анна Кузнецова.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов добавил, что в больницах региона за последние два года появилось множество нового оборудования, в том числе аппараты для КТ, рентген-аппараты, маммографы и другое.