Новый антирекорд по смертям от ковида зафиксировали в России

За сутки в России умерли 808 пациентов с коронавирусом, это новый максимум за все время пандемии. По информации оперштаба, выявили за 24 часа 21 932 случаях ковида. За это время выздоровели 20 195 человек.

За все время пандемии коронавирусом заразились 6 534 791 россиян. Смогли побороть болезнь 5 828 972, погибли — 168 049. Медики сделали 170,6 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за минувшие сутки коронавирус выявили у 2294 жителей — прирост составил 10,5%. Выздоровели 3329 пациентов, умерли — 56 — на 3,4% меньше, чем день назад.

В Санкт-Петербурге заразившихся стало на 1801 человека больше — показатель за два дня почти не изменился. Выписались из больниц за этот период 2289 человек, скончались — 48 — прирост составил 11,6%.

В Московской области врачи зафиксировали 1143 новых случая коронавируса — прирост составил 8,4%. За сутки выздоровели 1808 пациентов, погибли — 24 человека, что на 11,1% меньше, чем вчера.

За минувшие 24 часа в Ненецком автономном округе число зараженных увеличилось на 14 человек, в Чукотском автономном округе — на 16.