Новый аэропорт появится в Омске

Омская область подала заявку на строительство нового аэропорта Федоровка. Об этом рассказал губернатор региона Александр Бурков, сообщила «Политика сегодня».

Регион рассчитывает на федеральную поддержку в виде инфраструктурного кредита на строительство нового аэропорта. По словам губернатора, заявка должна быть одобрена в скором времени. Кроме того, уже найдены инвесторы, готовые вложить в строительство 13 миллиардов рублей.