Новый аэропорт появится в Омске
Омская область подала заявку на строительство нового аэропорта
Омская область подала заявку на строительство нового аэропорта Федоровка. Об этом рассказал губернатор региона Александр Бурков, сообщила «Политика сегодня».
Регион рассчитывает на федеральную поддержку в виде инфраструктурного кредита на строительство нового аэропорта. По словам губернатора, заявка должна быть одобрена в скором времени. Кроме того, уже найдены инвесторы, готовые вложить в строительство 13 миллиардов рублей.