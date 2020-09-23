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    23 сентября 2020, 18:12

    Новый адвокат Ефремова озвучил основную позицию защиты

    Екатерина Керсипова, Мария Бокарева

    Новый защитник Михаила Ефремова рассказал о главной позиции по делу. В разговоре с «360» Роман Филиппов уточнил, что актер раскаивается искренне.

    «Ефремовым подана жалоба, что он искренне раскаивается, признает свою вину и готов возмещать ущерб. Это основная позиция», — заявил защитник.

    Как писало РИА «Новости», Филиппов обвинил Эльмана Пашаева, бывшего адвоката Ефремова, в том, что он оказывал давление на своего подзащитного. Об этом говорится в той самой жалобе на приговор, которую подал Филиппов.

    В документе сказано, что давление, которое оказывал Пашаев на Ефремова, «фактически, привело к лишению права на защиту».

    На минувшей неделе адвокатская палата в Северной Осетии постановила лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса. По мнению коллегии, в действиях юриста был заметен дисциплинарный проступок.

    Новости SMI.FM