Новый адвокат Ефремова озвучил основную позицию защиты

Новый защитник Михаила Ефремова рассказал о главной позиции по делу. В разговоре с «360» Роман Филиппов уточнил, что актер раскаивается искренне.

«Ефремовым подана жалоба, что он искренне раскаивается, признает свою вину и готов возмещать ущерб. Это основная позиция», — заявил защитник.

Как писало РИА «Новости», Филиппов обвинил Эльмана Пашаева, бывшего адвоката Ефремова, в том, что он оказывал давление на своего подзащитного. Об этом говорится в той самой жалобе на приговор, которую подал Филиппов.

В документе сказано, что давление, которое оказывал Пашаев на Ефремова, «фактически, привело к лишению права на защиту».

На минувшей неделе адвокатская палата в Северной Осетии постановила лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса. По мнению коллегии, в действиях юриста был заметен дисциплинарный проступок.