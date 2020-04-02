Новых птиц и животных внесли в Красную книгу России. Это произошло впервые за 23 года

Минприроды занесли в Красную книгу 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих.

Среди млекопитающих, впервые попавших в список, плотоядная косатка, сайгак, крапчатый суслик, черношапочный сурок, песец, каспийский тюлень, полосатая гиена, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие.

В числе внесенных птиц есть чернозобая гагара, серый гусь, малая колпица, гуменник, касатка, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, камчатский тетеревятник, очковая гага, сибирская гага.

В марте Минприроды подтвердило включение в Красную книгу каспийского тюленя и плотоядной косатки. Именно по поводу этих двух видов было больше всего споров. По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, на включении каспийского тюленя и плотоядной косатки настаивали два года.