    02 апреля 2020, 21:16

    Новых птиц и животных внесли в Красную книгу России. Это произошло впервые за 23 года

    Валерия Шафирко

    Список Красной книги России пополнился новыми животными. Информация об этом была опубликована на официальном портале правовой информации. Список обновлен впервые за 23 года.
    Новых птиц и животных внесли в Красную книгу России. Это произошло впервые за 23 года

    Минприроды занесли в Красную книгу 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих.

    Среди млекопитающих, впервые попавших в список, плотоядная косатка, сайгак, крапчатый суслик, черношапочный сурок, песец, каспийский тюлень, полосатая гиена, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие.

    В числе внесенных птиц есть чернозобая гагара, серый гусь, малая колпица, гуменник, касатка, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, камчатский тетеревятник, очковая гага, сибирская гага.

    В марте Минприроды подтвердило включение в Красную книгу каспийского тюленя и плотоядной косатки. Именно по поводу этих двух видов было больше всего споров. По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, на включении каспийского тюленя и плотоядной косатки настаивали два года.