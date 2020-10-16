Новых обвиняемых прекратили принимать в столичных СИЗО из-за коронавируса

ИА НСН рассказало, что с 19 октября прием будет осуществлять лишь СИЗО-7. По данным информагентства, также приостановлено проведение свиданий и прием передач, кроме предметов медицинского назначения и лекарств. Отмечается, что весь личный состав столичного управления ФСИН переведут на 14-дневный график несения службы, без выхода за территорию учреждения.