Новых «коронавирусных» мошенников рассекретили в России. Они маскировались под курьеров

Из-за пандемии коронавируса в России появились новые мошеннические схемы. Во время самоизоляции деньги и данные банковских карт пользователей стали похищать с помощью фишинговых сайтов популярных курьерских служб.

Об этом сообщила международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак. Она выявила и направила на блокировку почти 250 фишинговых ресурсов, которые работают по схеме фейковой курьерской доставки товаров, заказанных пользователями через интернет.

Ежедневный доход только одной из групп, которая зарабатывает по «курьерской схеме», превышает 200 тысяч рублей. Онлайн-заказы сейчас пользуются большей популярностью — за время самоизоляции спрос на услуги курьерской доставки вырос на 30–40%. Однако мошенническая схема появилась гораздо раньше — первые жалобы от пользователей поступили еще а августе 2019 года. При этом пик активности пришелся именно на весну 2020-го.

Компания Group-IB рассказала, как именно работает схема с фейковой курьерской доставкой товаров.

Начинается все с того, что злоумышленники размещают рекламу о продаже товаров сильно заниженной стоимости на популярных сервисах бесплатных объявлений.

Заинтересованный покупатель связывается с продавцом, который предлагает продолжить обсуждение покупки и доставки товара в одном из популярных мессенджеров. Злоумышленники спрашивают личные данные покупателя — якобы для оформления доставки через курьерскую службу. После этого жертва получает ссылку на один из сайтов популярных служб доставки — вместо нее мошенники высылают фишинговый сайт.

Там злоумышленник заранее заполнил поля с данными, которые получил от пользователя. Жертве остается только проверить их правильность и ввести данные своей карты для оплаты. Средний чек одной такой «покупки» колеблется от 15 до 30 тысяч рублей.

Некоторых клиентов обманывают повторно — их «разводят на возврат». Спустя некоторое время после оплаты товара мошенники говорят покупателю о ЧП, которое якобы произошло на почте. Объяснение может быть любым — например, сотрудника почты поймали на краже посылки и товар конфисковали правоохранители. Чтобы покупатель смог вернуть свои средства, нужно оформить возврат. Под видом этой операции с карты жертвы повторно списывают ту же сумму.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, достаточно следовать нескольким простым правилам. Первым признаком обмана можно считать большую скидку — в таком случае стоит быть осторожнее. При обсуждении продажи все переговоры нужно вести в чате сервиса, ни в коем случае не стоит уходить в мессенджеры. Не стоит заказывать товары по предоплате — перечислять деньги нужно только после получения и проверки покупки. Прежде чем вводить данные своей банковской карты, проверьте официальность сайта. Достаточно обратить внимание на дату его создания и написание адреса. Например, официальный сайт — cdek.ru, а любое изменение в его написании прямо указывает на подделку.