«Новых денег не просим»: в Общественной палате рассказали об идее выплат работающим родителям детей-инвалидов
В российском законодательстве сейчас указано, что родители инвалидов I группы, которые получают выплаты, не имеют право на получение какого-либо другого дохода.
«Мы не просим каких-то новых денег от государства, а просим разрешить родителям какие-то подработки для того, чтобы было на что детей реабилитировать, лечить», — сказала Волынец.
Выдаваемых средств для этого недостаточно. Кроме того, некоторые мероприятия не входят в полис обязательного медицинского страхования.
«С учетом изменения законодательства, в том числе ввода дистанционной работы, мы просим все это учесть и разрешить им иметь хотя бы небольшую подработку. МРОТ — небольшие деньги. Но если есть возможность зарабатывать и их, это будет хорошим подспорьем для большого количества российских семей, которые сейчас испытывают материальные сложности», — подчеркнула глава Национального родительского комитета.
Обращение Волынец уже направила в Госдуму и правительство РФ и надеется на положительное решение проблемы.