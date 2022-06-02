Новых академиков и членов-корреспондентов избрали в РАН

Российская академия наук на общем собрании 1 июня избрала новых академиков и членов-корреспондентов. В новый состав вошли выдающиеся ученые атомной отрасли, внесшие значительный вклад в развитие атомной науки и технологий.

Через процедуру тайного голосования академиком РАН по специальности «Энергетика» был избран научный руководитель космических ядерных установок АО «НИКИЭТ», доктор технических наук Ю. Г. Драгунов.

Членами-корреспондентами академии наук стали:

— по специальности «Вычислительные методы и элементная база» — заместитель директора ФГУП«РФЯЦ-ВНИИЭФ», заместитель научного руководителя, доктор физико-математических наук Р. М. Шагалиев;

— по специальности «Атомная и термоядерная энергетика» — директор направления научно-технических исследований и разработок Госкорпорации «Росатом», доктор физико-математических наук В. И. Ильгисонис;

— по специальности «Ядерная физика» — заместитель научного руководителя ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», директор ИЯРФ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», доктор физико-математических наук Н. В. Завьялов;

— по специальности — «Ядерная физика» — главный конструктор РФЯЦ-ВНИИТФ, доктор физико-математических наук Д. В. Петров.

Председатель Научно-технического совета Госкорпорации «Росатом», академик РАН Георгий Рыкованов отметил, что отечественная атомная отрасль всегда опиралась на огромный научный потенциал своих специалистов.

«В институтах и на предприятиях Госкорпорации „Росатом“ работают более 3800 кандидатов и докторов наук. Избрание наших коллег академиками и членами-корреспондентами РАН — это не только огромная заслуга самих ученых, но и подтверждение того, что российская атомная промышленность продолжает оставаться мировым лидером в сфере ядерных технологий», — сказал Рыкованов.