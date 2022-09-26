Новые зоны отдыха появились на улице Лужники в Москве | 360°

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Новые зоны отдыха появились на улице Лужники в Москве

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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал об открытии новых зон отдыха, которые появились в этом году на улице Лужники и около Международного центра самбо и центра бокса. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам чиновника, там можно не только отдохнуть, но и позаниматься спортом.

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«Здесь расширили пешеходную часть и обустроили дорожки для бегунов и велосипедистов, каждая из которых шириной 2,5 метра и длиной два километра», — сообщил Бирюков.

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В рамках благоустройства рабочие заменили 90 тысяч квадратных метров асфальта, уложили 26 тысяч квадратных метров тротуаров, разместили 115 гранитных пандусов, поставили современный остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью, установили 116 малых архитектурных форм — лавочек, урн, вазонов.

Благоустройство

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