Общество 18 января 2023, 15:50 Новые жилые дома появятся в ТиНАО по программе реновации

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Сразу пять новых жилых домов построят в ТиНАО (​​Префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы) в рамках программы реновации. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу Департамента строительства столицы.

Один из домов уже возводят, остальные четыре находятся на стадии проектирования. Первые этажи отдадут под коммерческие помещения: салоны красоты, магазины и кафе. Также там разместят уборочный инвентарь, обустроят вестибюли, холлы и помещения для консьержа.

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Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов также рассказал, что в Новой Москве уже построили шесть домов. Они появились в Шишкином лесу, в Солнечном, Десеновском, Ватутинках и Мосрентгене. Согласно программе реновации, в ТиНАО расселят москвичей из 250 ветхих домов.

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