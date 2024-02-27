Общество 27 февраля 2024, 11:12 Новые запреты для иноагентов решили подготовить в России Депутаты Госдумы подготовят новые запреты для иностранных агентов РИА «Новости»

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Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. После могут последовать другие ограничения. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным газеты, новые ограничения обсуждают сразу в нескольких партиях.

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«В „Единой России“ предлагают отлучить иноагентов от соцсетей и интернета, а в „Справедливой России — За правду“ (СРЗП) — запретить цитирование и репост их материалов», — указали авторы материала.

Фракция «Новые люди», наоборот, решила разработать меры, которые смягчат законодательство об иноагентах. Партия предложила освободить от ответственности рекламодателей в том случае, если человек попал в реестр иноагентов уже после ее опубликования.

Также представители фракции призвали не распространять действие закона на упоминания иностранных агентов и репосты его материалов, если физическое лицо не получает от него за это деньги.

Первый заместитель председателя комитета по безопасности Юрий Афонин согласился с необходимостью противодействовать «антигосударственной деятельности иноагентов». Но он предложил подходить к этому вопросу более избирательно, чтобы не довести ситуацию до абсурда.