Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Москве

С 23 ноября в Москве появятся новые выделенные полосы еще на 14 участках дорог. Две из них продолжат уже существующие, сообщили в ГКУ ЦОДД.

«С 23 ноября заработают новые выделенные полосы на 14 участках. Их протяженность составит 7,5 километра. На этих участках проходит 105 маршрутов городского транспорта, который перевозит 250 тысяч пассажиров ежедневно. Мы сделали новые выделенные полосы, чтобы городской транспорт не стоял в пробках, а пассажиры меньше ожидали своего автобуса на остановках. В связи с этим мы просим водителей быть внимательными, обращать внимание на дорожные знаки и не выезжать на выделенные полосы даже в выходные дни, ведь за это предусмотрен серьезный штраф», — сказал заместитель руководителя дирекции ГКУ ЦОДД Сергей Назаров.

В пресс-службе ЦОДД также напомнили, что штраф за выезд на выделенную полосу составляет 3 тысячи рублей.

Ознакомится с расположением новых полос для общественного транспорта в Москве можно с помощью схемы.