Общество 02 декабря 2023, 07:47 Новые вспышки магнитной бури спрогнозировали 4 и 5 декабря Синоптик «Леус»: новые вспышки магнитной бури вероятны 4 и 5 декабря piqsels

Читать 360tv в

Магнитная буря на Земле с небольшими перерывами продолжается до сих пор. К вечеру она прекратится, но в понедельник и вторник вероятны новые вспышки, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По последним данным — на 04:24, — уровень интенсивности магнитной бури слабый (класс G1). В ближайшее время возмущения геомагнитного поля будут постепенно снижаться, и во второй половине субботы, 2 декабря, сойдут на нет.

Реклама

«Однако прогнозы на более длительный срок подразумевают очередной всплеск активности в магнитосфере Земли и новые магнитные бури уже в ближайшие понедельник и вторник. По предварительным данным, магнитные бури 4 и 5 декабря будут слабой интенсивности», — добавил Леус.

Он напомнил, что магнитные бури способны вызвать помехи в радиосвязи, сбои в работе энергетических систем, не исключено появление полярного сияния. Метеозависимые люди могут чувствовать недомогание. Леус посоветовал им по возможности ограничить работу, требующую повышенной концентрации внимания, избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять.

Накануне Землю накрыла магнитная буря уровня G3.