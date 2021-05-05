Новые врачи появятся в Тазовском районе Ямала

В ямальский поселок Тазовский приедут пять новых врачей, среди которых два хирурга, анестезиолог, педиатр и стоматолог. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Отмечается, что районная больница продолжает получать современное оборудование. В частности, в медучреждении появился новый коагулометр. Его применяют для исследования показателей свертываемости крови. «Большая, конечно, помощь нам, потому что он автоматический. Он облегчил труд нашего персонала. Ушел наш ручной метод. Повысилась эффективность», — отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией Тазовской ЦРБ Ольга Субач.