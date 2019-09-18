Новые возможности. Центры занятости Подмосковья обеспечат инвалидов работой

Более 2,3 тысячи вакантных рабочих мест для инвалидов насчитывается в подмосковных центрах занятости. Об этом стало известно на заседании Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

По словам начальника Управления занятости Министерства социального развития Московской области Марины Мельниковой, уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,53 процента. Общая безработица в Подмосковье составляет 2,8 процента. Кроме того, в 2018 году из 3,1 тысячи граждан с ограниченными возможностями здоровья трудоустроились более 1,5 тысячи. За восемь месяцев 2019-го из 2,1 тысячи обратившихся работу нашли 990 человек.

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Сейчас в Подмосковье около 5,8 тысячи организаций, в которых есть квота для приема на работу инвалидов. На на них трудятся 11,1 тысячи человек, вакантными остаются еще 4,4 тысячи мест.

В центрах занятости насчитывается более 2,3 тысячи вакантных рабочих мест для инвалидов. Также с помощью организации они могут получить образование и психологическую поддержку.

Также центры занятости ежегодно трудоустраивают несовершеннолетних ребят в возрасте от 14 до 18 лет. В прошлом году работу предоставили 22,5 тысячи школьникам.