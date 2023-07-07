Общество 07 июля 2023, 00:19 «Новые возможности для бизнеса». Предприниматель Олег Сирота заявил о пользе санкций Предприниматель Олег Сирота назвал санкции новыми возможностями для бизнеса Народный фронт

Читать 360tv в

Введенные санкционные ограничения против России должны стать стимулом для развития отечественного бизнеса. Об этом заявил предприниматель и владелец сыроварни Олег Сирота в интервью Народному фронту.

Он напомнил, что сам запустил свои сельскохозяйственные проекты восемь лет назад, когда против страны ввели первые ограничения. Сейчас в этой сфере свободных ниш почти не осталось. Но есть целый неохваченный сектор промышленности.

Реклама

«Сегодня — время промышленных проектов, несмотря на то что наша страна оказалась под еще большим санкционным давлением. Но для бизнеса — это возможности. И предприниматели, которые это понимают сейчас, могут на этой волне начать развиваться и, честно скажу, хорошо зарабатывать» — заявил Сирота.

Предприниматель отметил, что также это шанс сделать что-то хорошее для страны: создать рабочие места, новые продукты, которых сейчас не хватает.

Бизнесмен отметил, что в условиях специальной военной операции это очень важно, также как поддержка тех, кто находится на передовой.

«Много лет назад я пришел в „Народный фронт“ начинающим общественником. Я оказался в команде единомышленников, которым не все равно на нашу страну. Сейчас „Народный фронт“ проводит громадную работу над проектом „Все для Победы! “ для помощи военнослужащим», — заявил Сирота.

Он подчеркнул, что для него это важно еще и потому, что специальной военной операции принимают его трактористы, водители, соседи по деревне и остальные земляки.

«У нас с предприятия призвали 12 человек, двое получили ранения: один — в самом начале СВО, второй — недавно. У двоих — контракты закончились. Они вернулись работать в хозяйство. Мы сохранили всем рабочие места и очень ждем возвращения остальных ребят», — подытожил бизнесмен.