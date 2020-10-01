Новые вопросы зададут россиянам во время переписи населения

Весной 2021 года в России пройдет основной этап переписи населения. В этот раз гражданам будут задавать новые вопросы о языке и работе. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.

По словам Смирнова, в переписные листы включили вопрос о том, на каких языках человек разговаривает в повседневной жизни. Также россиян будут спрашивать о знании языков, пишет РИА «Новости». Кроме того, специалисты поработали над вопросами об образовании. Формулировки сделали более простыми и понятными.

Еще при переписи у населения будут интересоваться их работой. Так как в России появились новые формы занятости, а мобильность людей повысилась, Росстат попытается оценить, кто и как добирается до места работы. Смирнов пояснил, что сведения о труде помогут выявить потребность в социальной и транспортной инфраструктуре.

Всероссийскую перепись населения должны были провести в 2020 году, но сроки сдвинули из-за ситуации с коронавирусом. Теперь основной этап переписи пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. При этом первый этап уже стартовал в труднодоступных районах Ямала, Тюменской области, Красноярского края и Томской области.