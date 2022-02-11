Новые водные туристические маршруты появятся в Ленинградской области

Новые туристические маршруты появятся на берегах реки Волчьей и у Ракового озера в Ленинградской области. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным ИА «Невские новости», там будут оборудованы экотропы с учетом всех требований безопасности и понтоны, к которым можно причалить.

Заместитель председателя Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Наталья Калягина рассказала, что также вдоль берега появятся с площадки для пикника.

Все работы будут выполнены в рамках проектов «ViVu» (Visit Vuoksi) и «RivTimes».