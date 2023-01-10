Общество 10 января 2023, 17:58 Новые вертолетные площадки появятся в больницах Нижегородской области до 2024 года

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Восемь вертолетных площадок планируют построить в Нижегородской области до 2024 года для эффективной работы санитарной авиации. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Работы по оборудованию больниц специальными площадками планируют провести в два этапа. Сначала места для вертолетов появятся в Центральной городской больнице Арзамаса.

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Отмечается, что благодаря развитию санитарной авиации в этом году в регионе планируется эвакуировать более 300 человек с помощью вертолетов.

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