Общество 07 февраля 2023, 16:41 Новые велодорожки и экотропы появятся в парке «Яуза» в 2023 году

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Благоустройство парка «Яуза» продолжится в 2023 году. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Столичный градоначальник рассказал, что в этом году продолжатся работы по благоустройству в районе Сухонской улицы и Олонецкого проезда, в парке «Ростокинский акведук» и в пойме реки Чермянки. В планах ремонт лестниц, сцен и расчистка экотроп. А также создание новых велосипедных и беговых дорожек.

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«Благоустройство этих участков вплотную приближает нас к завершению создания уникального природного парка „Яуза“ — 20 км зеленого пространства от МКАД до Ростокинского акведука, рядом с которым проживают более миллиона москвичей», — сказал Сергей Собянин.

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