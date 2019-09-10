Новые условия для малышей и взрослых. Как преобразится подмосковное Ступино
«Нет сцены!»
В Ступине появится новый дом культуры. Здание давно ждут жители рабочего поселка Михнево. Сейчас в населенном пункте нет дома культуры, кружки и секции не сосредоточены в одном месте. При этом поселок немаленький — в нем проживают 11 тысяч человек.
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«Все кружки, руководители кружков расположены по всему поселку, в разных локациях. И детям, и жителям неудобно. Да и вообще, нет сцены, нет места, где можно провести какое-то мероприятие», — рассказала руководитель проектов и программ фонда «Достоинство» Светлана Белкова.
Совсем скоро детям и взрослым не нужно будет перебегать из одного здания в другое. В Михневе построят новый дом культуры.
«Будем информировать вас. Сначала проектировать начнем», — рассказал губернатор Андрей Воробьев общественникам городского округа.
Необходимость для малышей
Построят в Ступине не только дом культуры, но и детский садик. Он появится в микрорайоне Новое Ступино села Верзилово. Сейчас там работает одно дошкольное учреждение, куда ходят 125 ребят. При этом детский сад переполнен — он рассчитан на 80 человек, в среднем в каждой группе учатся по 32 малыша. Ближайшие детсады находятся далеко — за десять километров от села.
«Нам необходим еще один детский сад в микрорайоне Новое Ступино, село Верзилово. Потому что большой микрорайон — на девять тысяч населения. Социальные объекты очень отстают от жилой застройки», — посетовала глава муниципалитета Вера Назарова.
Теперь для жителей Верзилова построят новое учреждение. Детский сад будет рассчитан на 140 мест. Построят его по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2022–2024 годы.