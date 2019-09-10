  • Новые условия для малышей и взрослых. Как преобразится подмосковное Ступино

    10 сентября 2019, 15:25

    Евгения Остапенко, Лариса Голобородько, Наталья Бухмина

    В городском округе Ступино построят новые дом культуры и детский садик. Попросили об этом местные жители. Подробнее о новинках расскажет «360».
    Новые условия для малышей и взрослых. Как преобразится подмосковное Ступино

    «Нет сцены!»

    В Ступине появится новый дом культуры. Здание давно ждут жители рабочего поселка Михнево. Сейчас в населенном пункте нет дома культуры, кружки и секции не сосредоточены в одном месте. При этом поселок немаленький — в нем проживают 11 тысяч человек.

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    «Все кружки, руководители кружков расположены по всему поселку, в разных локациях. И детям, и жителям неудобно. Да и вообще, нет сцены, нет места, где можно провести какое-то мероприятие», — рассказала руководитель проектов и программ фонда «Достоинство» Светлана Белкова.

    Совсем скоро детям и взрослым не нужно будет перебегать из одного здания в другое. В Михневе построят новый дом культуры.

    «Будем информировать вас. Сначала проектировать начнем», — рассказал губернатор Андрей Воробьев общественникам городского округа.

    Новые условия для малышей и взрослых. Как преобразится подмосковное Ступино | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Необходимость для малышей

    Построят в Ступине не только дом культуры, но и детский садик. Он появится в микрорайоне Новое Ступино села Верзилово. Сейчас там работает одно дошкольное учреждение, куда ходят 125 ребят. При этом детский сад переполнен — он рассчитан на 80 человек, в среднем в каждой группе учатся по 32 малыша. Ближайшие детсады находятся далеко — за десять километров от села.

    Новые условия для малышей и взрослых. Как преобразится подмосковное Ступино | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Нам необходим еще один детский сад в микрорайоне Новое Ступино, село Верзилово. Потому что большой микрорайон — на девять тысяч населения. Социальные объекты очень отстают от жилой застройки», — посетовала глава муниципалитета Вера Назарова.

    Теперь для жителей Верзилова построят новое учреждение. Детский сад будет рассчитан на 140 мест. Построят его по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2022–2024 годы.