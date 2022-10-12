Новые участки с нефтью будут переданы нефтяным компаниям в ХМАО | 360°

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Новые участки с нефтью будут переданы нефтяным компаниям в ХМАО

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Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) передаcт нефтяным компаниям 75 участков для добычи углеводородов. Об этом написал сайт Ura.ru.

Новые участки с нефтью будут переданы до конца 2022 года без конкурса.

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«Именно поэтому сейчас в очередной раз в Министерство природы направили предложения по 75 участкам недр, которые считаем, что уже в 2022 году нужно передать недропользователям без конкурса для того, чтобы создать условия их подготовки и передачи для нефтедобычи», — отметила Комарова.

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В своем выступлении на Российской энергетической неделе в Москве она добавила, что сейчас необходимо сосредоточиться на геологоразведке.

ХМАО

Нефть

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