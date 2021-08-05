Новые туристические зоны предложили создать в России

Существующие в России туристические зоны хотят заменить туристическими территориями, резиденты которых смогут получать налоговые льготы и возмещения по кредитам. Планируется, что это поможет привлечь в отрасль инвесторов и увеличить турпоток.

Законопроект может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже осенью. Авторы документа считают, что создание таких зон увеличит число туристических поездок, номерного фонда и создаст благоприятные условия для инвестирования в туротрасль, сообщила газета «Коммерсант».

Под «туристской территорией» предлагается понимать участок земли или акватории с особым правовым режимом. Создавать такие зоны хотят сроком на 70 лет по инициативе подконтрольной государству единой управляющей компании. Эта УК должна будет в течение трех лет разработать мастер-план их развития. В это время потенциальные туристские территории не смогут отчуждаться и обременяться правами третьих лиц.

Резидентам этих зон предлагают давать льготы по уплате налога на имущество, НДС, на прибыль, преференции по земельному и водному налогу, льготы по уплате страховых взносов. Помимо этого, проект предусматривает возмещение резидентам затрат на уплату таможенных пошлин и НДС на товары, нужные для объектов туристских территорий, на присоединение к коммунальным сетям. Но и это еще не все: резидентам зон хотят давать возможность возмещения по привлеченным кредитам в размере 100% от ставки рефинансирования.

Если резидент не выполняет обязательства, с ним могут разорвать договор в одностороннем порядке. Такой сценарий возможен, если он ничем на занимался два года, не инвестировал деньги в полученную территорию, не предоставлял документы. Еще одной причиной расторжения договора может быть наличие филиала или представительства за пределами туристской территории.

Проект не вызвал энтузиазма в Минприроды. Там заявили, что против создания туристских территорий в границах особо охраняемых природных территорий. Они полностью или частично изъяты из хозяйственного использования, напомнили в министерстве.

В «Гринпис России» опасаются, что принятие этого проекта позволит обходить запрет на строительство в заповедниках. Исключение участков из ООПТ может привести к деградации заповедных земель, предупредили в организации.