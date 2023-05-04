Общество 04 мая 2023, 08:41 Новые требования к системам оповещения вступили в силу в России Новый порядок работы систем оповещения населения начал действовать в России РИА «Новости»

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В России сегодня, 4 мая, вступил в силу новый порядок работы систем оповещения. Изменения внесли в федеральные законы «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». Закон приняли еще 4 ноября.

В документе сказано, что правительство уполномочено определять порядок создания и реконструкции систем оповещения населения и их поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию. Закон уточняет полномочия властей и организаций в этой сфере. Также вводятся сами понятия «системы оповещения населения» и «оповещение населения».

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Ранее стало известно, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций создал актуализированную версию ГОСТ, призванную увеличить эффективность использования систем оповещения населения в случае угрозы чрезвычайных ситуаций. На этапе разработки и утверждения нормативов было почти невозможно предусмотреть некоторые проблемы, а после их выявления потребовалось актуализировать стандарт.