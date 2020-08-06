Новые требования к автомобильной аптечке разработали в России

Кроме этого, ведомство предлагает добавить две медицинские трехслойные маски и латексные перчатки. При этом ведомство требует увеличить размер рулонного лейкопластыря с 1×250 до 2×500 сантиметров. Также в списке есть жгуты и устройство для проведения искусственного дыхания.

Проект нового акта разработали для формирования единых требований комплектации аптечек, которые являются обязательными. При этом все медицинские средства должны быть произведены только в России.

Ранее для всех водителей вступил в силу закон о новом стандарте госзнаков для любого вида транспорта. Теперь есть знаки для автомобилей с нестандартным местом крепления. Для мотоциклистов госзнак стал меньше по размеру, появился тип номеров для двухколесного транспорта дипломатических и консульских представительств.