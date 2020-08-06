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    06 августа 2020, 19:14

    Новые требования к автомобильной аптечке разработали в России

    Мария Шагиахметова

    Минздрав предложил добавить в автомобильную аптечку упаковку стерильных салфеток, нестерильные бинты разных размеров, бактерицидный лейкопластырь и стерильный перевязочный пакет. Весь перечень опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
    Новые требования к автомобильной аптечке разработали в России

    Кроме этого, ведомство предлагает добавить две медицинские трехслойные маски и латексные перчатки. При этом ведомство требует увеличить размер рулонного лейкопластыря с 1×250 до 2×500 сантиметров. Также в списке есть жгуты и устройство для проведения искусственного дыхания.

    Проект нового акта разработали для формирования единых требований комплектации аптечек, которые являются обязательными. При этом все медицинские средства должны быть произведены только в России.

    Ранее для всех водителей вступил в силу закон о новом стандарте госзнаков для любого вида транспорта. Теперь есть знаки для автомобилей с нестандартным местом крепления. Для мотоциклистов госзнак стал меньше по размеру, появился тип номеров для двухколесного транспорта дипломатических и консульских представительств.

    Новости SMI.FM