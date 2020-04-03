Новые тесты на коронавирус зарегистрировали в России. Выпуск начинается 3 апреля

Российские специалисты не прекращают разрабатывать способы по выявлению коронавируса. Новую тест-систему уже зарегистрировали в стране, а 3 апреля начнется выпуск первых наборов.

«Российская компания „ДНК-Технология“, производитель приборов и наборов реагентов для ПЦР-исследований, зарегистрировала новую тест-систему для определения коронавирусной инфекции COVID-19», — сообщается на сайте компании.

Организация отмечает, что тесты соответствуют всем требованиям ВОЗ и Минздрава. Начиная с 3 апреля будет выпускаться по 200-400 наборов каждый день, а затем планируют перейти на производство одной тысячи наборов в сутки.

«Каждый набор рассчитан на 96 тестов, таким образом, при наличии одной тысячи наборов возможно будет осуществлять около 100 тысяч исследований», — поясняет компания.

«ДНК-Технология» выполняла госконтракт с Минпромторгом в рамках программы «Фарма-2020». На создание новой тест-системы компания получила 45 миллионов рублей. Наборы уже зарегистрировали в Росздравнадзоре, поэтому теперь руководство организации планирует зарегистрировать тесты в других странах.

По данным на 2 апреля в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом. Врачам удалось поставить на ноги 235 пациентов. Скончались от инфекции 30 человек. В мире число заболевших COVID-19 перевалило за миллион человек.