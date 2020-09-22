Новые тепловизоры установят в аэропортах Москвы и Петербурга
Новые стационарные тепловизоры в течение текущей недели будут поставлены в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.
Устройства поставят до конца недели. Их закупили в рамках реализации государственного контракта на поставку тепловизионного оборудования.
Тепловизоры установят в пунктах пропуска через государственную границу России. Первая партия уже собрана. Оборудование поставят в аэропорты Домодедово, Жуковский и Пулково. Помимо этого, они также появятся в нескольких морских портах Петербурга.