Новые тепловизоры установят в аэропортах Москвы и Петербурга

Устройства поставят до конца недели. Их закупили в рамках реализации государственного контракта на поставку тепловизионного оборудования.

Тепловизоры установят в пунктах пропуска через государственную границу России. Первая партия уже собрана. Оборудование поставят в аэропорты Домодедово, Жуковский и Пулково. Помимо этого, они также появятся в нескольких морских портах Петербурга.