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    22 сентября 2020, 14:02

    Новые тепловизоры установят в аэропортах Москвы и Петербурга

    Анастасия Кременчугская

    Новые стационарные тепловизоры в течение текущей недели будут поставлены в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

    Устройства поставят до конца недели. Их закупили в рамках реализации государственного контракта на поставку тепловизионного оборудования.

    Тепловизоры установят в пунктах пропуска через государственную границу России. Первая партия уже собрана. Оборудование поставят в аэропорты Домодедово, Жуковский и Пулково. Помимо этого, они также появятся в нескольких морских портах Петербурга.

    Новости SMI.FM