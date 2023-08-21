Общество 21 августа 2023, 19:03 Новые темы появились на московской платформе «Город идей» ДИТ Москвы рассказал о четырех новых темах на столичном портале «Город идей» Сайт мэра и правительства Москвы

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В разделе «Предложить идею» на платформе «Город идей» появились четыре новые темы, в которых москвичи смогут оставить свои предложения по улучшению жизни в столице. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

В ведомстве уточнили, что три из них связаны с предпринимательством, а одна касается развития электронных проектов. Теперь пользователи смогут предложить темы для мероприятий программы «Бизнес уикенд», идеи событий в детских технопарках, а также помочь с содержанием городских объектов и рассказать о местах, которые хотели бы посетить в рамках проекта «День без турникетов».

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В разделе «Предложить идею» уже разместили 53 темы по 12 различным сферам жизни города. Благоустройство стало самой популярной сферой — здесь разместили более 30% всех предложений. Транспорт и парки поделили второе место.

В пресс-службе ДИТ заявили, что благодаря участникам платформы в столице произошло множество улучшений. Так, в Москве высадили более четырех тысяч деревьев и кустарников, обновили более 115 детских площадок, создали более 100 пешеходных зон. Также прошло свыше 100 культурно-досуговых мероприятий в библиотеках, культурных центрах и парках.

Кроме того, по инициативе москвичей добавили около 20 новых маршрутов общественного транспорта и обновили более 25 пунктов проката и парковок для велосипедов и самокатов.

Ранее на платформе «Город идей» открылась регистрация на проект «Москва — город открытий».