Новые технологии и материалы в литейном производстве обсудят на конференции в Москве

В Москве пройдет первая Всероссийская научно-практическая конференция «Наукоемкие технологии и материалы в литейном производстве». Главными темами конференции станут новейшие технологии на производстве, а также компьютерное моделирование.

Конференция будет проходить в Москве в течение двух дней, 20 и 21 ноября. Мероприятие организовано АО «ММЗ «Авангард» и пройдет при поддержке концерна ВКО «Алмаз-Антей».

«В работе конференции примут участие руководители и специалисты ведущих предприятий оборонной и металлургической промышленности, университетов, институтов металлургии и других организаций России. Также на мероприятии планируются выступления с докладами ведущих ученых и практиков отрасли, представителей научно-исследовательских институтов и отраслевых союзов», — сообщили в отделе по связям с общественностью и социальным программам АО «ММЗ «Авангард».

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В ходе конференции будут обсуждаться следующие темы: «Современные материалы на основе легких металлов», «Направления развития литейного производства России», «Компьютерное моделирование и специальные виды литья в литейном производстве», «Новейшие технологии плавки и литья» и «Малоотходные и энергосберегающие технологии плавки и литья магниевых сплавов».

Откроет конференцию директор АО «ММЗ «Авангард» Денис Попков. Среди спикеров президент Российской ассоциации литейщиков Иван Дибров, профессор Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова Лазарь Рохлин и другие.