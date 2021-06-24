Новые технологии для лечения тяжелых форм коронавируса представили в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Международном военно-морском салоне отечественные специалисты представили новейшее оборудование которое поможет в борьбе с тяжелыми формами COVID-19. Об этом сообщили «Невские новости».

ИА Nation News уточнило, что новые разработки презентовали сотрудники специального конструкторского бюро экспериментального оборудования при институте медико-биологических проблем РАН. Речь идет об ингаляторах, которые используют подогретую кислородно-гелиевую смесь. Их применяли при лечении пациентов с тяжелой формой коронавируса. Отмечается, что люди, участвовавшие в опытном применении ингаляторов, шли на поправку быстрее и реже попадали на ИВЛ.