Новые суперсервисы запустят на сайте госуслуг в 2021 году

В этом году правительство запланировало запустить на сайте госуслуг еще шесть новых суперсервисов. С их помощью можно будет обжаловать штрафы за нарушение ПДД, проконсультироваться по вопросам рождения ребенка или смерти близкого человека, получить помощь по трудовой миграции, правосудию и здоровью. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов», — приводит агентство слова заместителя председателя правительства.

Собеседник уточнил их названия. Это «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Мое здоровье онлайн». Через уже запущенные на сайте суперсервисы можно подать документы в вуз, найти работу и узнать о своей пенсии.

В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому результаты тестов на коронавирус будут приходить в личный кабинет на госуслугах. Решение расширить функционал сайта приняли по итогам пробного проекта по обработке данных тестов. В правительстве уверены, что нововведение сэкономит время и снизит количество поддельных справок.