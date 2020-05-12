Новые сроки проведения ЕГЭ могут назвать уже на этой неделе

Уже в ближайшую неделю может решиться вопрос с переносом единого госэкзамена из-за коронавируса. Такое заявление сделал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Я не исключаю, что сроки проведения единого государственного экзамена в ближайшее время могут быть еще скорректированы, я бы предполагал, что если это и произойдет, то в течение ближайшей недели», — рассказал Круглинский в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что при утверждения расписания ЕГЭ ведомство будет следовать рекомендациям президента Владимира Путина по мягкому выходу из режима ограничений, связанных с пандемией.

Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко говорил о том, что для соблюдения дистанции школьников могут рассаживать зигзагом. Также выпускники перед экзаменом должны измерить температуру и обработать руки антисептическими препаратами. Кроме того, классы будут дезинфицировать.

Ранее в правительстве заявляли, что единый госэкзамен должен стартовать в России 8 июня.