Общество 15 июня 2023, 19:20 Новые спортобъекты с бассейном построят в «Охта Парке» к 2025 году

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К 2025 году на территории всесезонного курортного комплекса «Охта Парк» в Ленинградской области построят новые спортивные объекты и бассейн. Об этом сообщили «Невские новости».

На сегодняшний день «Охта Парк» является одним из самых востребованных комплексов в регионе. Его расширение включит в себя строительство теннисного корта, ледовой арены и футбольного стадиона.

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Отмечается, что соответствующее соглашение о строительстве подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и организация «Компания „Колос“».