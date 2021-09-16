Новые спорткомплексы, поликлиники и школа появятся в одном из микрорайонов Самары

В микрорайоне «Крутые Ключи» в Самаре появятся новые социальные объекты. По словам местных властей, для жителей откроются два спорткомплекса, две поликлиники и школа. Об этом написал «Царьград».

Строительство первого спорткомплекса планируют завершить к концу 2021 года. Под второй пока только выделили земельный участок. Его планируют возвести к 2023 году. Резкая необходимость в новых объектах появилась за счет стремительного разрастания микрорайона.

Одна из поликлиник должна быть готова в 2022 году, а вторая появится к 2024 в селе Смышляевка. Власти не исключают, что в случае необходимости будет построена еще одна больница на улице Полевой.

Новая школа будет введена в эксплуатацию к 2023 году на улице Школьной.