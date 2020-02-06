Новые штрафы за нарушения ПДД признали непосильными для россиян

Новый проект КоАП предлагает автомобильные штрафы, которые для россиян станут непосильными. В правительстве посчитали, что зарплаты в России пока не такие большие, чтобы отдавать по пять тысяч за превышение скорости.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заметил, что вопрос стоит рассматривать в первую очередь с учетом платежеспособности населения. Позицию премьер-министра привело РИА «Новости».

Решать проблему, уверены в Кабмине, нужно с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования.

Мишустин призвал «не идти по самому простому пути, просто кратно увеличивая их (штрафов — прим. ред.) размеры».

За превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения водителей хотят наказывать по-новому: привязать размер взысканий к МРОТ. По сравнению с действующими, штрафы могут вырасти в четыре-шесть раз.

Если сейчас за превышение скорости на 20-40 километров в час штрафуют на 500 рублей, то в случае принятия поправок речь пойдет уже о трех тысячах. Езда на 40-60 километров в час быстрее обойдется водителю в четыре тысячи (сейчас за такое придется отдать тысячу). Превышение скорости более чем на 60 километров чревато пятью тысячами рублей штрафа и лишением прав на полгода.

Дорогим удовольствием станет отказ от медицинского освидетельствования — 40 тысяч рублей вместо пока что установленных 30 тысяч. Нововведения предполагают еще и лишение прав сроком до трех лет.