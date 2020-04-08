    08 апреля 2020, 15:38

    Новые штрафы в Курганской области введут за нарушение ограничений из-за коронавируса

    Дарья Морозова

    Жителей Курганской области начнут штрафовать за нарушение режима повышенной готовности. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    По данным пресс-службы регионального парламента, «изменения вносятся в части установления административной ответственности за невыполнение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

    «Срочность принятия указанных изменений вызвана необходимостью оперативного реагирования на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции», — уточнил председатель облдумы Дмитрий Фролов.