Новые штрафы в Курганской области введут за нарушение ограничений из-за коронавируса

По данным пресс-службы регионального парламента, «изменения вносятся в части установления административной ответственности за невыполнение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

«Срочность принятия указанных изменений вызвана необходимостью оперативного реагирования на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции», — уточнил председатель облдумы Дмитрий Фролов.