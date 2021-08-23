Новые штрафы для крупного бизнеса предложили ввести в РФ

Минэкономразвития России решило ввести систему штрафов для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов. Суть в том, что компании будут получать штраф за непредоставление, нарушение порядка отчетности и искажение информации в документах о выбросах. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на подготовленные министерством поправки в КоАП.

«Административное наказание должно простимулировать бизнес более ответственно подходить к исполнению закона. Поскольку под его требования подпадают прежде всего крупные хозяйствующие субъекты, сумма штрафа не должна быть для них „незаметной“», — процитировало издание слова представителя Минэкономразвития.

За первое нарушение должностные лица должны будут заплатить от 50 тысяч до 75 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, юридические лица — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафов будет удваиваться.

По данным издания, система штрафов начнет действовать с момента предоставления отчетности. В частности, для эмитентов выбросов парниковых газов, масса которых более 150 тысяч тонн углекислого газа в год с 2023 года, для компаний с выбросами более 50 тысяч тонн — с 2025 года.

В июле российский президент Владимир Путин подписал закон о введении углеродной отчетности для юрлиц и ИП, а также об ограничении выбросов парниковых газов.