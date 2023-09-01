Общество 01 сентября 2023, 11:29 Новые школы и детские сады откроют в Москве 1 сентября Заммэра Москвы Ракова: 27 новых зданий школ и детских садов откроется 1 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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К новому учебному году в Москве откроется 27 новых школ и детских садов, а на платформе МЭШ станет доступно единое расписание. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году благоустроили 167 территорий образовательных учреждений, а с 2021 года этот показатель составил около 770. До конца 2023 года сдадут в эксплуатацию еще 22 новых здания. Это значительно сократит количество районов, нуждающихся в дополнительных образовательных учреждениях.

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Ракова добавила, что в новом учебном году будет работать более 130 тысяч кружков и секций, 80% из которых будут бесплатными. При этом за девять лет количество кружков и секций в Москве выросло почти вдвое. Так, свыше 1,4 миллиона детей стали получать дополнительное образование.

«Со следующего года 50 первых школ начнут ремонтировать по новому стандарту. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы выйдем на пиковую реализацию программы и сможем ремонтировать около 100 школ ежегодно» — рассказала заммэра Москвы.

Кроме того, для удобного планирования расписания занятий для детей и информирования родителей с 1 сентября на цифровой образовательной платформе «Московская электронная школа» (МЭШ) будет доступно единое расписание занятий в школе, а также в кружках и секциях.

Также в МЭШ появились интерактивные карты по географии и электронные учебники с аудиоверсией параграфов, видеороликами и 3D-иллюстрациями. В библиотеку сервиса также добавят еще одну виртуальную лабораторию по окружающему миру для начальных классов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордном количестве учеников в столичных школах.