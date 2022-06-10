Новые школы и детские сады откроют на Южнопортовой улице и в Огородном проезде в Москве

Две новые школы и два детских сада построят на северо-востоке и юго-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, написал Telegram-канал Mos.ru.

Учебные заведения для более чем 1000 детей появятся на Южнопортовой улице и в Огородном проезде. Заниматься строительством объектов будут инвесторы, которые передадут их в собственность столицы на безвозмездной основе, сообщили «Дни.ру».

Примерная стоимость объектов составляет более двух с половиной миллиарда рублей. Все объекты будут возведены к 2027–2028 году.