Новые схемы мошенничества появились в России на фоне мобилизации | 360°

Общество 27 сентября 2022, 22:06 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Новые схемы мошенничества появились в России на фоне мобилизации

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Мошенники активизировались в России на фоне мобилизации — например, предлагают людям «удаление из базы призывников». Об этом Lenta.ru рассказала юрист Ирина Минина.

«На фоне частичной мобилизации появилось немало мошенников, которые решили подзаработать на эмоциональных гражданах. Только в первой половине дня 21 сентября рост пользовательских запросов по слову „отсрочка“, согласно сведениям Google Trends, увеличился до критической отметки в 100 баллов», — отметила юрист.

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Мошенники предлагают предоставить человеку доступ к «базам призывников» или удаление из этих баз. Оплату они, как правило, требуют в криптовалюте. Юрист отметила, что на фоне стресса люди могут попадаться на такие уловки, и призвала не поддаваться панике.

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«Важно своевременно „включить разум“, чтобы не лишиться на эмоциях своих же денег. Нужно помнить, что настоящая повестка вручается лично под роспись. Повестки, прикрепленные на дверь, положенные в почтовые ящики, не считаются полученными», — добавила Минина.

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