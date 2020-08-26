Новые сборы урожая обогнали результаты прошлого года

В этом году ожидается крупный сбор урожая на территории России. Ограничения из-за пандемии коронавируса не смогли повлиять на сборы, которые должны превысить результаты прошлого года.

Сборы зерна в этом году могут превысить показатели прошлого сезона, сообщают «Известия». Более того, размеры урожая 2020 года могут стать вторыми в истории после рекордного 2017 года.

Отмечается, что к 24 августа в России объем собранной пшеницы составляет 67,3 миллиона тонн. В прошлом году в этот же период было собрано всего 57 миллионов тонн пшеницы. Также стоит отметить, что разница с прошлым годом есть и в площади посеянного зерна. Так, в 2019 году в конце лета работы были закончены на территории, площадь которой меньше на три миллиона гектаров.

Так как сборы еще не закончены, показатели могут немного снизится. Но даже в таком случае, урожая будет больше, чем в прошлом году.

Большое количество урожая уже собрали в Волгоградской области. Там уже обмолочено больше зерна, чем в прошлом году — 4,72 миллиона тонн.

Специалисты Института конъюнктуры аграрного рынка прогнозируют, что урожай пшеницы в этом году в общей сумме может достичь 82,5 миллиона тонн.