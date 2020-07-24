Новые сборы с продажи алкоголя и табака предложили ввести в России

«Трезвая Россия» выступила с инициативой брать с продавцов спиртного и табачных изделий еще 30% от прибыли на развитие здравоохранения после уплаты всех налогов. Руководитель организации Султан Хамзаев направил письмо с этим предложением премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«Просим вас рассмотреть возможность введения целевого сбора в размере 30%, который компании — предприятия розничной торговли и общепита будут перечислять на развитие системы здравоохранения в региональные бюджеты с прибыли, полученной от реализации алкогольной и табачной продукции после уплаты всех предусмотренных налогов», — приводит RT текст письма.

Хамзаев подчеркнул, что продавцы алкоголя и табака получают крупные доходы, а государство разгребает последствия злоупотребления спиртным и сигаретами. Эти отчисления нельзя будет включать в стоимость товаров. Цена не должна вырасти белее чем на 10%.

По мнению лидера «Трезвой России», медицинские учреждения в регионах получат адресный источник финансирования, если реализовать это предложение.

Во время пандемии Хамзаев предлагал Мишустину ограничить продажу алкоголя в России. Тогда он сослался на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая призвала воздержаться от употребления алкоголя на период борьбы с коронавирусом.