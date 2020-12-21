Новые санитарные требования для магазинов и рынков ввели в России

Новые санитарно-эпидемиологические требования к торговле продуктами разработали еще в июне. Ограничения коснутся всего, без чего нельзя гарантировать безопасность, — от чистой воды до выделения отдельных зон для определенных видов продуктов.

Рыбные магазины уберут из жилых зданий, за уровнем шума будут следить, упавшие на пол продукты продавать будет нельзя. Яйца уберут из отделов, где продается еда без упаковки, а тележки и корзинки будут хранить и дезинфицировать отдельно от торгового оборудования и инвентаря.

Торговцы не смогут продавать еду на уличных рынках без тента над прилавком, в палатках и киосках должны появиться раковины для мытья рук. Эти правила разработали в ведомстве для того, чтобы исключить возникновение и распространение инфекционных заболеваний и отравлений, связанных с торговлей продовольствием.