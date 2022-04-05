Новые руководители появились в трех районах Петербурга

В пресс-службе Смольного рассказали, что в трех районах Санкт-Петербурга поменялись руководители. Речь идет о Выборгском, Калининском и Колпинском, написал «Петербургский дневник».

Главой администрации Выборгского района назначен Виктор Полунин, который ранее был первым заместителем главы администрации этого района. Администрацию Калининского района возглавил Сергей Петриченко, который также был первым заместителем.

Главой администрации Колпинского района стала Юлия Логвиненко. До назначения она была заместителем главы в этой администрации.

Распоряжения о назначении подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.