Новые российские вакцины испытали на приматах

В России начали разрабатывать еще две вакцины от коронавируса. В Сочи провели доклинические испытания на приматах, которые являются лабораторными двойниками человека.

Испытания помогли определить титр антител, которые вырабатываются при вакцинации, заявила ТАСС кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) медицинской приматологии Джина Карал-оглы.

«На базе института проводилось введение вакцинных препаратов обезьянам с последующей оценкой клинического статуса и отбором проб крови в динамике для изучения иммуногенности», — отметила она.

После введения вакцин побочных эффектов у обезьян не обнаружили. Сыворотки привитых приматов от коронавируса направили разработчикам. Если результаты доклинических испытаний будут признаны успешными, то ученые начнут клинические исследования на людях.

Ранее стало известно, что приостановили работу два американских центра вакцинации от коронавируса из-за побочной реакции на препарат от компании Johnson & Johnson