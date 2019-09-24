Новые рейсы откроются в пермском аэропорту на зимний период

По данным информагентства, речь идет о следующих направлениях — Паттайя (Таиланд), Санья (Китай), Гоа (Индия), Камрань (Вьетнам) и Дубаи (ОАЭ). Авиаперевозчик Azur Air обслужит все рейсы. В пресс-службе аэропорта заверили, что до конца октября будет утверждено окончательное расписание.

«Это традиционная чартерная программа, которая начинается в зимнее время, она будет дополняться», — пояснили в «Большом Савино».