Новые рейсы откроются в пермском аэропорту на зимний период
В воздушной гавани Перми «Большое Савино» появилось пять новых чартерных рейсов на зимний период, передает ИА Ura.ru.
По данным информагентства, речь идет о следующих направлениях — Паттайя (Таиланд), Санья (Китай), Гоа (Индия), Камрань (Вьетнам) и Дубаи (ОАЭ). Авиаперевозчик Azur Air обслужит все рейсы. В пресс-службе аэропорта заверили, что до конца октября будет утверждено окончательное расписание.
«Это традиционная чартерная программа, которая начинается в зимнее время, она будет дополняться», — пояснили в «Большом Савино».