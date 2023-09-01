Общество 01 сентября 2023, 16:52 Новые регионы России получат на развитие около двух триллионов рублей Путин: в ближайшие 2,5 года на развитие новых регионов выделим 2 трлн рублей РИА «Новости»

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Россия в ближайшие 2,5 года выделит на развитие новых регионов почти два триллиона рублей. Об этом на встрече со школьниками на уроке «Разговор о важном» заявил президент страны Владимир Путин.

«На развитие новых регионов только в ближайшие 2,5 года выделим почти два триллиона рублей из федеральных источников», — сказал он.

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Путин выразил уверенность, что жители России откроют для себя рекреационные и туристические возможности новых территорий страны.

«Не сомневаюсь, что граждане нашей огромной страны откроют для себя эти возможности. Тогда это пойдет на пользу самим регионам и тем людям, которые там работают», — добавил глава государства.

Ранее президент заявил, что Россия является непобедимой. По его словам, в стране большинство семей чтят и уважают память предков и семейные традиции.

Также глава государства раскрыл школьникам секрет гаранта успеха в будущем.