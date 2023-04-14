Общество 14 апреля 2023, 21:04 Новые регионы России переведут на московское время Президент Путин подписал закон о переводе новых российских регионов на московское время Pxhere

Читать 360tv в

Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области переведут на московское время. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь четыре новых российских региона вошли во вторую часовую зону с московским временем (UTC+3). До это в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях зимой жили по киевскому времени (UTC+2) — на час меньше столицы.

Реклама

Летом там действовало московское время UTC+3. Хотя, по данным сопроводительных материалов, новые российские субъекты после включения в состав страны уже жили по столичному времени.

Закон вступит в силу спустя 10 дней после его обнародования.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что восстановлений новых регионов России уже вовсю идет. Однако сейчас также важно обеспечить защиту республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Кабмин сообщал, что проходившие военную или приравненную к ней службу жители этих регионов с 1 июля будут получать поддержку по нормам России.