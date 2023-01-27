Общество 27 января 2023, 13:18 Новые регионы России официально перейдут на московское время Минпромторг: новые регионы РФ войдут в состав часовой зоны с московским временем РИА «Новости»

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Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области в ближайшем будущем официально перейдут на московское время. Об этом рассказал Минпромторг России.

По данным министерства, поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в ее состав новых регионов продолжается. В правительство уже внесли проект федерального закона, подразумевающий внесение изменений в закон «Об исчислении времени».

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Раньше эти четыре субъекта жили по киевскому времени — разница с московским составляла час. Теперь в новых субъектах де-факто действует московское время, а законопроект нормативно закрепит этот порядок.

Кстати, в Запорожской области еще весной 2022 года сообщили об отказе от ориентации на летнее и зимнее время и переходе на московское.